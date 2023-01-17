Киселева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Киселева Матрена Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Киселев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Киселев Яков Никитич

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Киселева Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Киселева Марья Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Киселев Емельян Никитич

Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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