Киселева Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Киселева Матрена Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Киселев Яков Никитич
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Киселева Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Киселева Марья Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Киселев Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно