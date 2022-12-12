Киселев Никита Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Киселев Федор
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Киселева Матрена Никитична
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Киселев Яков Никитич
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Киселева Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Киселева Марья Никитична
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Киселева Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Устинья
Смерть
Неизвестно