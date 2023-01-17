Бантле Антон (Антоний Доминик) Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1796 ст.
Дата смерти21.01.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1842 ст.
Сын: Бантле Александр Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1851 ст.
Дочь: Бантле Надежда Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.1889 ст.