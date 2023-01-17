Бантле Антон (Антоний Доминик) Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБантле Антон (Антоний Доминик) Демьянович

Бантле Антон (Антоний Доминик) Демьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1796 ст.

Дата смерти

21.01.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1842 ст.

Сын: Бантле Александр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.11.1851 ст.

Дочь: Бантле Надежда Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
21.01.1889 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close