Бантле Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения06.11.1842 ст.
Дата смерти02.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1842 ст.
Отец: Бантле Антон Демьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бантле Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1894 ст.
Сын: Бантле Борис Александрович
Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бантле Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бантле Владимир Александрович
Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1913 ст.