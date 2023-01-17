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Бантле Александр Антонович

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

06.11.1842 ст.

Дата смерти

02.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1842 ст.

Отец: Бантле Антон Демьянович

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бантле Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1894 ст.

Сын: Бантле Борис Александрович

Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бантле Алексей Александрович

Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бантле Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бантле Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бантле Екатерина Алексеевна

Смерть
02.01.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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