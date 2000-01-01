Сечков Сергей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1913
Дата смерти06.03.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Отец: Сечков Герасим Осипович
Мать: Сечкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1946
Сын: Сечков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
23.04.1956
Дочь: Сечкова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1971