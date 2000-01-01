Сечков Сергей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сечков Сергей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1913

Дата смерти

06.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913

Отец: Сечков Герасим Осипович

Мать: Сечкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1946

Сын: Сечков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
23.04.1956

Дочь: Сечкова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Сечкова Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сечкова Мария Никифоровна

Смерть
06.03.1971
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