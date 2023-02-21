Сечкова Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сечкова Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1946

Сын: Сечков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Сечков Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
23.04.1956

Дочь: Сечкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Сечков Сергей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сечков Сергей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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