Сечкова Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1946
Сын: Сечков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Сечков Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
23.04.1956
Дочь: Сечкова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Сечков Сергей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно