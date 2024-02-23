Медведева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Николай Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
28.03.1938
Дочь: Акиньшина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван
Рождение ребёнка
09.05.1940
Дочь: Медведева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно