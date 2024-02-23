Медведев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Николай Иванович
Мать ребёнка: Медведева Анна Степановна
Рождение ребёнка
28.03.1938
Дочь: Акиньшина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно