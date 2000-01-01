Отяковский Семен Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отяковский Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Отяковский Иван Семенович
Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Малая
Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно