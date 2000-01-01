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Отяковский Семен Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отяковский Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Отяковский Иван Семенович

Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Малая

Мать ребёнка: Отяковская Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отяковская Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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