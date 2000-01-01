Отяковская Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Отяковский Иван Семенович

Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Малая

Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Семен Ильич

Смерть
1778
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