Отяковская Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Отяковский Иван Семенович
Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Малая
Отец ребёнка: Отяковский Семен Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1778