Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна

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Место рождения

С. Каралат

Дата рождения

16.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962

Отец: Давыдов Иван Григорьевич

Мать: Давыдова (Печерова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
06.03.1982

Муж: Маненьков Николай Германович

Рождение ребёнка
04.06.1982

Дочь: Кондрашина (Маненькова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Маненьков Николай Германович

Рождение ребёнка
22.06.1983

Дочь: Казанцева (Маненькова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Маненьков Николай Германович

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