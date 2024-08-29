Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна
Место рожденияС. Каралат
Дата рождения16.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962
Бракосочетание
06.03.1982
Рождение ребёнка
04.06.1982
Дочь: Кондрашина (Маненькова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Маненьков Николай Германович
Рождение ребёнка
22.06.1983
Дочь: Казанцева (Маненькова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Маненьков Николай Германович