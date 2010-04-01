Маненьков Николай Германович
Место рожденияС. Каралат
Дата рождения15.10.1957
Дата смерти?.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957
Бракосочетание
06.03.1982
Рождение ребёнка
04.06.1982
Дочь: Кондрашина (Маненькова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1983
Дочь: Казанцева (Маненькова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна
Смерть
?.04.2010
Утонул