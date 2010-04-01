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Маненьков Николай Германович

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Место рождения

С. Каралат

Дата рождения

15.10.1957

Дата смерти

?.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957

Отец: Маненьков Герман Николаевич

Мать: Маненькова (Гоголина) Анфиза Николаевна

Бракосочетание
06.03.1982

Жена: Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1982

Дочь: Кондрашина (Маненькова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1983

Дочь: Казанцева (Маненькова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Маненькова (Давыдова) Валентина Ивановна

Смерть
?.04.2010
Утонул

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