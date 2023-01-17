Мариамия Иокамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1831 ст.
Муж: Федор Игнатьев
Терёбушка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Игнатьев
Канзы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область