Мариамия Иокамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамия Иокамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1831 ст.

Муж: Федор Игнатьев

Терёбушка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Игнатьев

Канзы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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