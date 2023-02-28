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Анна Федорова

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Место рождения

Канзы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Федор Игнатьев

Мать: Мариамия Иокамова

Канзы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Муж: Иван Степанов

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1866 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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