Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Федор Игнатьев
Мать: Мариамия Иокамова
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Муж: Иван Степанов
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1866 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно