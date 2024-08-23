Башкиров Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рождения13.03.1891
Дата смерти22.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.03.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1912
Рождение ребёнка
27.05.1912
Дочь: (Башкирова) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: (Башкирова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1917
Сын: Башкиров Алексей Константинович
Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1920
Дочь: (Башкирова) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
13.03.1931
Сын: Башкиров Александр Константинович
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
16.05.1933
Дочь: (Башкирова) Нина Константиновна
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
14.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна
Смерть
22.04.1968
Похороны
Неизвестно