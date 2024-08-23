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Башкиров Константин Гаврилович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1891

Дата смерти

22.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1891

Отец: Башкиров Гаврила Михайлович

Мать: Башкирова (Забалуева) Мария Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.03.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1912

Жена: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1912

Дочь: (Башкирова) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: (Башкирова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1917

Сын: Башкиров Алексей Константинович

Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1920

Дочь: (Башкирова) Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Башкирова (Кузнецова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1924

Жена: Башкирова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Башкиров Александр Константинович

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
16.05.1933

Дочь: (Башкирова) Нина Константиновна

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Пелагея Павловна

Смерть
22.04.1968
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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