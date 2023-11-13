Башкирова (Забалуева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1880
Тольятти, Тольятти, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-Z93N-Y?i=194&wc=W627-1Z2:149365001,149877501,173360601,173374801&cc=1807365
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Демина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Башкиров Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1891
Сын: Башкиров Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1894
Сын: Башкиров Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.1896
Сын: Башкиров Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: Гликерья Гавриловна
Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923