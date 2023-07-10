Смолгина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолгина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Иванова Марья Елистратовна

Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Смолгин Яков Аристархович

Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Смолгин Андреян Елистратович

Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Токарева Матрена Аристарховна

Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолгин Аристарх Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Смерть
Неизвестно
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