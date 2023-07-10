Смолгина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Иванова Марья Елистратовна
Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Смолгин Яков Аристархович
Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Смолгин Андреян Елистратович
Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Токарева Матрена Аристарховна
Отец ребёнка: Смолгин Аристарх Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Смерть
Неизвестно