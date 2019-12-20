Горюшов Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1948
Дата смерти20.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1948
Отец: Горюшов Виктор
Рождение ребёнка
15.05.1973
Дочь: Сараева Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Горюшова Лилия Павловна
Рождение ребёнка
30.07.1977
Дочь: Березина Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Горюшова Лилия Павловна
Смерть
20.12.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно