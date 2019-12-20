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Горюшов Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1948

Дата смерти

20.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1948

Отец: Горюшов Виктор

Мать: Горюшова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
15.05.1973

Дочь: Сараева Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Горюшова Лилия Павловна

Рождение ребёнка
30.07.1977

Дочь: Березина Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Горюшова Лилия Павловна

Смерть
20.12.2019
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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