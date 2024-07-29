Осипова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Анна Алексеевна

Осипова Анна Алексеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.03.1908 ст.

Дата смерти

06.04.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908 ст.

Отец: Осипов Алексей Васильевич

Мать: Осипова (Антипина) Агафья / Агапия Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.03.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Праскева Алексеевна Осипова Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
06.04.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 08.04.1909 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.