Осипова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1908 ст.
Дата смерти06.04.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.03.1908 ст.
дата крещения - 24.03.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Праскева Алексеевна Осипова Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
06.04.1909 ст.
дата погребения - 08.04.1909 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все