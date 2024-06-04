Чиркова Ирина Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чирков Петр Аникин
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Чиркова) Евдокия Аникина
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Смерть
После 1790