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Чиркова Ирина Евстафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Аника Евдокимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чирков Петр Аникин

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Чиркова) Евдокия Аникина

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790

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