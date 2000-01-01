Иллич-Свитыч Мануил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иллич-Свитыч Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Доминик
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно