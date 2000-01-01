Иллич-Свитыч Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иллич-Свитыч Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Мануил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно