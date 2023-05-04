Алексеев Виталий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Виталий Семёнович

Место рождения

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Валентин Витальевич

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Витальевич

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Наташа Витальевна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна

Дворянский титул
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1976

Сын: Алексеев Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна

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