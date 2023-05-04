Алексеев Виталий Семёнович
Место рожденияАургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Валентин Витальевич
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Николай Витальевич
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Наташа Витальевна
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна
Дворянский титул
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1976
Сын: Алексеев Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Николаевна