Алексеева Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Елизавета Николаевна

Место рождения

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
30.01.1976

Сын: Алексеев Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович

Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Валентин Витальевич

Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Витальевич

Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Наташа Витальевна

Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович

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