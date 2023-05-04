Алексеева Елизавета Николаевна
Место рожденияАургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
30.01.1976
Сын: Алексеев Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович
Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Валентин Витальевич
Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Николай Витальевич
Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Наташа Витальевна
Отец ребёнка: Алексеев Виталий Семёнович