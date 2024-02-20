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Фита Петр Кузьмич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фита Александр Петрович

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фита Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фита Варвара Авксентьевна

Смерть
Неизвестно
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