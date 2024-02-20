Фита Петр Кузьмич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фита Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно