Фита Кузьма Петрович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1908
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фита Петр Кузьмич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная служба
01.08.1941
Старо-Млиновский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл.
Смерть
?.09.1943
ВОВ пропал без вести