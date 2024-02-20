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Фита Кузьма Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фита Петр Кузьмич

Мать: Фита Варвара Авксентьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная служба
01.08.1941
Старо-Млиновский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл.
Смерть
?.09.1943
ВОВ пропал без вести
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