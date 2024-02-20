Фита (Папуш) Варвара Авксентьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фита Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фита Петр Кузьмич
Смерть
Неизвестно