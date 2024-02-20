Фита (Папуш) Варвара Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита (Папуш) Варвара Авксентьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Папуш Авксентий Афанасьевич

Мать: Папуш Матрена Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фита Александр Петрович

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фита Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Фита Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фита Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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