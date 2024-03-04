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Кулалаев Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кулалаев Прокопий Васильевич

Мать: Кулалаева Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Кулалаев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кулалаева Евдокия Яковлевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
данные с сайти Память народа
Бракосочетание
Около 1899 ст.

Жена: Кулалаева Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Сын: Кулалаев Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Кулалаева Евдокия Яковлевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
30.06.1900 ст.

Жена: Кулалаева Серафима Савельевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
выписка из архива у Ивана 2-ой брак
Смерть
Неизвестно
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