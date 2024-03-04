Кулалаев Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Кулалаев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Кулалаева Евдокия Яковлевна
данные с сайти Память народа
Бракосочетание
Около 1899 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Сын: Кулалаев Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Кулалаева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
30.06.1900 ст.
выписка из архива у Ивана 2-ой брак
Смерть
Неизвестно