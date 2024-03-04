Кулалаева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулалаева Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

16.05.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Кулалаев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кулалаев Иван Прокопьевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
данные с сайти Память народа
Бракосочетание
Около 1899 ст.

Муж: Кулалаев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Сын: Кулалаев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Кулалаев Иван Прокопьевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
16.05.1900 ст.
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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