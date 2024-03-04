Кулалаева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти16.05.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Кулалаев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кулалаев Иван Прокопьевич
данные с сайти Память народа
Бракосочетание
Около 1899 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Сын: Кулалаев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Кулалаев Иван Прокопьевич
Смерть
16.05.1900 ст.
от чахотки выписка из архива