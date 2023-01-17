Львов (Шарков) Николай Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1989
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1914 ст.
Жена: Львова Наталья Марковна
Смена фамилии
Около 1920
Семья Шарковых сменила фамилию на Львовы.
Рождение ребёнка
24.03.1928
Дочь: Бухаркина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Львова Наталья Марковна
Смерть
1943
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать: не указана