Львов (Шарков) Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов (Шарков) Николай Леонтьевич

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Место рождения

Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1989

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1914 ст.

Жена: Львова Наталья Марковна

Смена фамилии
Около 1920
Семья Шарковых сменила фамилию на Львовы.
Рождение ребёнка
24.03.1928

Дочь: Бухаркина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Львова Наталья Марковна

Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1943
Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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