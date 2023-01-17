Львова (Торопыгина) Наталья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Торопыгина) Наталья Марковна

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Место рождения

Перегорода, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Перегорода, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Между 1914 и 1950
Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Около 1914 ст.

Муж: Львов Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.03.1928

Дочь: Бухаркина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Львов Николай Леонтьевич

Ивахново, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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