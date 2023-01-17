Львова (Торопыгина) Наталья Марковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1914 и 1950
Бракосочетание
Около 1914 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1928
Дочь: Бухаркина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Львов Николай Леонтьевич
Смерть
1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния