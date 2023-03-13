Валявинъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявинъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Валявинъ Еремѣй

Мать: Валявина Ирина Андреева

Бракосочетание
28.01.1905

Жена: Валявина Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
26.05.1905

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Валявина Агриппина Иванова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1911

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Валявина Агриппина Иванова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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