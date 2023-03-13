Валявинъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Валявинъ Еремѣй
Мать: Валявина Ирина Андреева
Бракосочетание
28.01.1905
Рождение ребёнка
26.05.1905
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Валявина Агриппина Иванова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1911
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Валявина Агриппина Иванова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область