Валявина Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Агриппина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1905

Муж: Валявинъ Александръ

Рождение ребёнка
26.05.1905

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Валявинъ Александръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1911

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Валявинъ Александръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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