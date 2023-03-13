Валявина Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905
Муж: Валявинъ Александръ
Рождение ребёнка
26.05.1905
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Валявинъ Александръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1911
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Валявинъ Александръ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область