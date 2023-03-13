Валявина (Багатова) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Багатова) Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Валявинъ Александръ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Рождение ребёнка
1891

Сын: Валявинъ Кононъ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Бракосочетание
23.08.1892

Муж: Валявинъ Еремѣй

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Валявинъ Леонтій

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1895

Сын: Валявинъ Яковъ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
13.04.1899

Сын: Валявинъ Александръ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1906

Сын: Валявинъ Иванъ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1910

Сын: Валявинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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