Валявина (Багатова) Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Валявинъ Александръ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Рождение ребёнка
1891
Сын: Валявинъ Кононъ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Бракосочетание
23.08.1892
Муж: Валявинъ Еремѣй
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Валявинъ Леонтій
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Рождение ребёнка
26.04.1895
Сын: Валявинъ Яковъ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
13.04.1899
Сын: Валявинъ Александръ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Рождение ребёнка
29.08.1906
Сын: Валявинъ Иванъ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Рождение ребёнка
06.12.1910
Сын: Валявинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Валявинъ Еремѣй
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область