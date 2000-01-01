Гусева (Скоробогатская) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Скоробогатская) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Андрей

Мать: Дьяченко Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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