Гусева (Скоробогатская) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Гусев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно