Гусев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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