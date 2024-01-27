Agalsoff Nick John
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Agalsoff John George
Russia
Рождение ребёнка
23.06.1884
Мать ребёнка: Agalsoff June Fred
Russia
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Shubin Mary Nick
Мать ребёнка: Agalsoff June Fred
Рождение ребёнка
15.09.1889
Сын: Agalsoff John Nick
Мать ребёнка: Agalsoff June Fred
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Bogroff Hazel Nick (Hanya Nickolavna)
Мать ребёнка: Agalsoff June Fred
Russia
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Anna (Fannie) Nick
Мать ребёнка: Agalsoff June Fred
in Russia
Смерть
Неизвестно