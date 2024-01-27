Agalsoff Nick John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agalsoff Nick John

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Agalsoff John George

Мать: Agalsoff Manya Vassilivna

Russia
Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Agalsoff Andrew Nicholas

Мать ребёнка: Agalsoff June Fred

Russia
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Shubin Mary Nick

Мать ребёнка: Agalsoff June Fred

Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Agalsoff John Nick

Мать ребёнка: Agalsoff June Fred

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Bogroff Hazel Nick (Hanya Nickolavna)

Мать ребёнка: Agalsoff June Fred

Russia
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Anna (Fannie) Nick

Мать ребёнка: Agalsoff June Fred

in Russia
Смерть
Неизвестно
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