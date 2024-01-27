Agalsoff John George
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Agalsoff George
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
20.02.1853
Дочь: Oliana John
Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna
Россия
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Agalsoff Nick John
Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Russia
Смерть
Неизвестно
Russia