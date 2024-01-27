Agalsoff John George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agalsoff John George

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

1853 г.р.
Около 1863 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Agalsoff George

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
20.02.1853

Дочь: Oliana John

Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna

Россия
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Agalsoff Nick John

Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Agalsoff Manya Vassilivna

Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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