Соболевский Эдуард Марьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
30.03.1959
Сын: Соболевский Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Соболевская Лариса Леонидовна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно