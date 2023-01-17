Соболевский Эдуард Марьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевский Эдуард Марьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1958

Жена: Соболевская Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
30.03.1959

Сын: Соболевский Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Соболевская Лариса Леонидовна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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