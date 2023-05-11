Соболевский Сергей Эдуардович
Место рождения
Дата рождения30.03.1959
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Сын: Соболевский Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2001