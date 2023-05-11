Соболевский Сергей Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболевский Сергей Эдуардович

Соболевский Сергей Эдуардович

avatar

Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.03.1959

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959

Отец: Соболевский Эдуард Марьянович

Мать: Соболевская Лариса Леонидовна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Сын: Соболевский Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.