Кадочникова (Кадочникова) Меланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кадочников Степан Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кадочников Максим Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мавра Николаевна
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
09.08.1847
Сын: Кадочников Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Меланья Николаевна
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Кадочников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кадочников Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович
Смерть
Неизвестно