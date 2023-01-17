Кадочникова (Кадочникова) Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Меланья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кадочников Степан Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кадочников Максим Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мавра Николаевна

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Кадочников Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Меланья Николаевна

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Кадочников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кадочников Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Николай Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Кадочников Николай Миронович

Смерть
Неизвестно
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