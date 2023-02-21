Кадочников Николай Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кадочников Мирон Никитович
Мать: Кадочникова Арина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кадочников Степан Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кадочников Максим Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1847
Сын: Кадочников Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Меланья Николаевна
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Кадочников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кадочников Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна
Смерть
Неизвестно