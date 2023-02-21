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Кадочников Николай Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кадочников Мирон Никитович

Мать: Кадочникова Арина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кадочников Степан Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кадочников Максим Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Кадочников Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Меланья Николаевна

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Кадочников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кадочников Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кадочникова Меланья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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