(Кириллова) Стефанида Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Венедикт Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Максимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петр Максимович
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Восприемник
01.08.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/188
Смерть
Неизвестно