(Кириллова) Стефанида Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Стефанида Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Венедикт Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Максимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петр Максимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Восприемник
01.08.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/188
Смерть
Неизвестно

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