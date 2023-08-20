жена Василия Павловича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдижена Василия Павловича

жена Василия Павловича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Платонова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Платонова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Платонов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Платонов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Платонов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Платонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close