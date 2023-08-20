жена Василия Павловича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Платонова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Платонова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Платонов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Платонов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Платонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Платонов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно