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Платонов Петр Васильевич
Платонов Петр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Платонов Василий Павлович
1881 г.р.
Мать
жена Василия Павловича
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Платонов Василий Павлович
Мать:
жена Василия Павловича
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