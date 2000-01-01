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Эск
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
512
Пол
Мужской
Отец
Хенгист
Мать
Не указана
Дети
Окта
500 г.р.
Добавил:
СГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Хенгист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
500
Сын:
Окта
Мать ребёнка: не указана
Смерть
512
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