Эск — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эск

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

512

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

500 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хенгист

Мать: не указана

Рождение ребёнка
500

Сын: Окта

Мать ребёнка: не указана

Смерть
512
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