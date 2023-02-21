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Окта
Окта
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
500
Дата смерти
543
Пол
Мужской
Отец
Эск
Мать
Не указана
Дети
Эрменрик
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
500
Отец:
Эск
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Эрменрик
Мать ребёнка: не указана
Смерть
543
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