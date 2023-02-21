Окта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

500

Дата смерти

543

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
500

Отец: Эск

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрменрик

Мать ребёнка: не указана

Смерть
543
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