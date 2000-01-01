Хенгист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенгист

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

488

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вихтгильс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ровена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эск

Мать ребёнка: не указана

Смерть
488
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