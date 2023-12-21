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Яшкин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

05.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Яшкин Петр Иванович

Мать: не указана

Есть метрика о смерти в 1909 году. 45 лет. Чахотка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Яшкин Федор Павлович

Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1891 году. Возраст 2 года, от оспы
Рождение ребёнка
1897

Сын: Яшкин Илья Павлович

Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 5 лет в 1902году
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
1906
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан владельцем купчей земли - 2 десятины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшкина Параскева Григорьевна

Смерть
05.11.1909
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1909 году. 45 лет. Чахотка
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