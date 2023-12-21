Яшкин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти05.11.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Яшкин Петр Иванович
Есть метрика о смерти в 1909 году. 45 лет. Чахотка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Яшкин Федор Павлович
Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна
Есть метрика о смерти в 1891 году. Возраст 2 года, от оспы
Рождение ребёнка
1897
Сын: Яшкин Илья Павлович
Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна
Есть метрика о смерти. 5 лет в 1902году
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Яшкина Параскева Григорьевна
Есть метрика о рождении
Место жительства
1906
Указан владельцем купчей земли - 2 десятины
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1909
Есть метрика о смерти в 1909 году. 45 лет. Чахотка