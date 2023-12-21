Яшкина Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Яшкин Федор Павлович
Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович
Есть метрика о смерти в 1891 году. Возраст 2 года, от оспы
Рождение ребёнка
1897
Сын: Яшкин Илья Павлович
Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович
Есть метрика о смерти. 5 лет в 1902году
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшкин Павел Петрович