Яшкина Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Яшкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1891 году. Возраст 2 года, от оспы
Рождение ребёнка
1897

Сын: Яшкин Илья Павлович

Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 5 лет в 1902году
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Яшкин Павел Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшкин Павел Петрович

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